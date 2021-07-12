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Ракурс
Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

12 лип 2021, 13:42
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Кейт Міддлтон, принц Вільям і їхній син Джордж відвідали фінальний матч Євро 2020. Поєдинок на «Вемблі» зібрав у віп-ложі арени чимало світових знаменитостей.

Семирічний принц Джордж прийшов на футбол вдруге за тиждень. Минулої середи він разом із батьками — принцом Вільямом і Кейт Міддлтон — відвідав півфінал з Данією.

Члени британської королівської сім’ї бурхливо раділи голу на третій хвилині матчу, який наблизив їх команду до перемоги.

Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

Кейт Міддлтон і принца Вільям називають спортивною сім'єю. Вони часто відвідують спортивні події, наприклад, минулого вікенду герцог і герцогиня Кембриджські побували на фінальних матчах Вімблдону.

На фінал семирічний Джордж одягнув костюм, білу сорочку і смугастий галстук, копіюючи батька.

Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

Крім того, на віп-трибуні помітили Девіда Бекхема — багаторічного капітана збірної Англії, його друга, актора Тома Круза і президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

Після серії пенальті, у якій перемогла Італія, чимало англійських вболівальників на трибунах «Вемблі», і у фанзонах плакали. Члени королівської родини подякували збірній Англії оплесками.

В Instagram принц Вільям привітав збірну Італії з перемогою і підтримав збірну Англії.

Міддлтон, Вільям, Бекхем і Том Круз — фото віп-фанатів Англії на фіналі Євро

Джерело: Ракурс


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