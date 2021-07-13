«Слуга народа» пошла в наступление на Авакова

Брагарь. Фото: КП.юа

https://racurs.ua/n157338-sluga-naroda-poshla-v-nastuplenie-na-avakova.html

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Евгений Брагарь, нардеп от президентской фракции «Слуга народа», раскритиковал реформу полиции и осудил работу силовых структур, подконтрольных министру внутренних дел Арсену Авакову.

До этого «слугу» обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения. Об этом нардеп заявил во время выступления с трибуны в Верховной Раде.

Он утверждает, что полиция требовала от него взятку.

Они научились воровать, они научились требовать взятки, они научились крышевать. Такая же ситуация случилась и со мной полторы недели назад. Меня остановили и потребовали взятку. Есть серьезная проблема — требуют взятки везде. И если такое происходит в Киеве, то мы только можем представить, что у нас происходит в регионах, — рассказал нардеп.

«Слуга» Брагарь заявил, что уже можно точно утверждать, что реформа полиции зашла в тупик, а поэтому нужно ее перезапускать. По его словам, реформа содержала ряд ошибок, которые привели к серьезным последствиям — коррупции, крышеванию, бандформированию под видом националистов, которые «кошмарят» бизнес.

Как известно, нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь заявил, что патрульные полицейские 3 июля требовали от него взятку, а после отказа ее дать — обвинили в пребывании в состоянии наркотического опьянения. Патрульные остановили авто Брагаря, потому что на нем не работала лампочка, которая одсвечивает автомобильные номера.

По словам депутата, полицейские повезли его к врачу-наркологу, и тот после визуального осмотра сказал, что Брагарь — трезвый. Но, согласно законодательству, депутат прошел экспертизу. «Слуга» говорит, что о его статусе народного депутата патрульные узнали только в клинике.

Напомним, ранее мы сообщали, что Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных, которые остановили нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагаря.