«Слуга народу» пішла в наступ на Авакова

Брагар. Фото: КП.юа

https://racurs.ua/ua/n157338-sluga-narodu-pishla-v-nastup-na-avakova.html

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Євгеній Брагар, нардеп від президентської фракції «Слуга народу», розкритикував реформу поліції та засудив роботу силових структур, підконтрольних міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

До цього «слугу» звинуватили у водінні в стані наркотичного сп’яніння. Про це нардеп заявив під час виступу з трибуни у Верховній Раді.

Він стверджує, що поліція вимагала з нього хабаря.

Вони навчилися красти, вони навчилися вимагати хабарі, вони навчилися кришувати. Така сама ситуація трапилася й зі мною півтора тижня тому. Мене зупинили і вимагали хабар. Є серйозна проблема — вимагають хабарі всюди. І якщо таке відбувається в Києві, то ми тільки можемо уявити, що в нас відбувається в регіонах, — розповів нардеп.

«Слуга» Брагар заявив, що вже можна достеменно стверджувати, що реформа поліції зайшла в глухий кут, а тому потрібно її перезапускати. За його словами, реформа містила низку помилок, які призвели до серйозних наслідків — корупції, кришування, бандформування під виглядом націоналістів, які «кошмарять» бізнес.

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Євгеній Брагар заявив, що патрульні поліцейські 3 липня вимагали від нього хабар, а після відмови його дати — звинуватили в перебуванні в стані наркотичного сп’яніння. Патрульні зупинили авто Брагара, бо на ньому не працювала лампочка, що підсвічує автомобільні номери.

За словами депутата, поліцейські повезли його до лікаря-нарколога, і той після візуального огляду сказав, що Брагар — тверезий. Але, відповідно до законодавства, депутат пройшов експертизу. «Слуга» каже, що про його статус народного депутата патрульні дізналися тільки в клініці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних, які зупинили нардепа від «Слуги народу» Євгенія Брагара.