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Ракурс
В каньон сорвались с качелей девушки в Дагестане. Фото: zn.ua

В каньон сорвались с качелей девушки в Дагестане (ВИДЕО)

13 июл 2021, 11:04
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В Дагестане девушки сорвались с качелей и полетели прямо в каньон. К счастью, под качелями была площадка.

Сулакский каньон находится в долине реки Сулак. Его протяженность составляет 53 км, глубина достигает почти 2 тыс. м. В сети появилось видео с опасного аттракциона.

Девушки катались на качелях. Затем трос резко оборвался, они попытались затормозить, однако сорвались в пропасть. На видео можно увидеть, что девушки не были пристегнуты.

Они приземлились на площадку с настилом, который был размещен ниже качели. Пострадавшие получили испуг и легкие травмы.

Выбраться обратно на гору им помогли очевидцы. На месте инцидента работала полиция, правоохранители начали проверку.

Напомним, в мае в Италии упал фуникулер — трагедия произошла на севере страны, в Пьемонте. Из-за аварии погибли двенадцать человек, еще двое получили травмы и доставлены в больницу.

Источник: Ракурс


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