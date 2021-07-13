У каньйон зірвалися з гойдалок дівчата в Дагестані. Фото: zn.ua

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Ракурс

У Дагестані дівчата зірвались з гойдалок та полетіли прямісінько в каньйон. На щастя, під гойдалками був майданчик.

Сулацький каньйон знаходиться в долині річки Сулак. Його протяжність становить 53 км, глибина досягає майже 2 тис. м. У мережі з’явилося відео з небезпечного атракціону.

Дівчата каталися на гойдалках. Потім трос різко обірвався, вони спробували загальмувати, однак зірвались у прірву. На відео можна побачити, що дівчата не були пристебнуті.

Вони приземлились на майданчик з настилом, який був розміщений нижче гойдалки. Постраждалі отримали переляк та легкі травми.

Вибратися назад на гору їм допомогли очевидці. На місці інциденту працювала поліція, правоохоронці почали перевірку.

Нагадаємо, в травні в Італії впав фунікулер — трагедія сталася на півночі країни, у П'ємонті. Через аварію загинули дванадцятеро людей, ще двоє отримали травми та доставлені до лікарні.