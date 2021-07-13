Сухо и жарко – погода в Украине на 14 июля. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине в среду, 14 июля, ожидается жаркая и без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.

Температура ночью прогнозируется 18−23° выше нуля, днем ​​— 30−35° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Ночью ожидается 19−21° выше нуля, днем ​— 31−33° с отметкой плюс.

Погода в Харькове также прогнозируется жаркая и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 18−20° тепла, днем ​​поднимутся до 33−35° выше нуля.

Погода в Одессе будет теплой, температура воздуха ночью ожидается 20−22° с отметкой плюс, а днем ​​— 31−33° тепла.

Погода во Львове прогнозируется солнечная и без дождей. Столбики термометров ночью покажут 20−22° выше нуля, днем ​​будет 32−34° тепла.

Погода в Карпатах также ожидается жаркая. Ночью прогнозируется 19−21° с отметкой плюс, днем ​—33−35° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно неспокойной, возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине сохранится как минимум до 19 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но лишь на несколько дней.