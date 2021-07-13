Сухо та спекотно – погода в Україні на 14 липня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні в середу, 14 липня, очікується спекотна та без опадів. Вітер переважно південний, 3−8 м/с.

Температура вночі прогнозується 18−23° вище нуля, вдень — 30−35° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде сонячною та без опадів. Вночі очікується 19−21° вище нуля, вдень — 31−33° з позначкою плюс.

Погода в Харкові також прогнозується спекотна та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20° тепла, вдень піднімуться до 33−35° вище нуля.

Погода в Одесі буде теплою, температура повітря вночі очікується 20−22° з позначкою плюс, а вдень — 31−33° тепла.

Погода у Львові прогнозується сонячна та без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 20−22° вище нуля, вдень буде 32−34° тепла.

Погода в Карпатах також очікується спекотна. Вночі прогнозується 19−21° з позначкою плюс, вдень — 33−35° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі неспокійною, збурення очікуються протягом доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні утримається щонайменше до 19 липня. Невеликий відпочинок від високих температур буде в мешканців західних областей, але лише на кілька днів.