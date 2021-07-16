Петр Порошенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n157532-delo-vagnerovcev-vsk-budet-prosit-prokurorov-prinuditelno-privlech-poroshenko.html

Ракурс

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, расследующая так называемое «дело вагнеровцев» (спецоперацию по задержанию российских наемников и военных преступников) сегодня, 16 июля, провела очередное заседание.

По его результатам ВСК обратится в Офис генпрокурора по разъяснению возможности принудительного привлечения пятого президента Украины, а ныне депутата из «Европейской солидарности» Петра Порошенко на заседание. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Комиссия приняла решение обратиться к нему (Порошенко — ред.) за разъяснением, почему он не пришел на заседание ВСК и также обратиться в Офис генерального прокурора относительно разъяснения, как можно принудительно привлечь народного депутата к заседанию, — отметила секретарь ВСК, народный депутат из «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Следующее заседание ВСК планируют провести в закрытом режиме — на нем будет заслушана информация от ведомств. Ориентировочно следующее заседание ВСК состоится через две недели.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на своей странице в социальной сети Фейсбук назвал вопросы, которые на заседании ВСК планировали задать Порошенко:

где, когда, кому и при каких обстоятельствах Вы отдали распоряжение начать «…операцию против вагнеровцев»?

это было письменное или устное распоряжение?

если устное: в каком месте проходило совещание, кто присутствовал, что именно обсуждалось, какие точки зрения высказывали участники, какие аргументы выдвигали?

если письменное: какая форма документа использовалась, на какое именно должностное лицо документ был направлен? Каким было конкретное содержание этого документа?

Напомним, в «Европейской солидарности» требуют созвать внеочередное заседание парламента для образования новой ВСК по делу «вагнеровцев» или соответствующим образом переформатировать работу уже созданной ВСК. Действующую комиссию в «Евросолидарности» называют «фейковой» и «междусобойчиком» фракций «Слуга народа» и ОПЗЖ.

Источник: «Суспільне», Алексей Арестович