Петро Порошенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n157532-sprava-vagnerivciv-tsk-prosytyme-prokuroriv-prymusovo-zaluchyty-poroshenka.html

Ракурс

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розслідує так звану «справу вагнерівців» (спецоперацію із затримання російських найманців та військових злочинців) сьогодні, 16 липня, провела чергове засідання.

За його результатами ТСК звернеться до Офісу генпрокурора щодо роз‘яснення можливості примусового залучення п’ятого президента України, а нині депутата із «Європейської солідарності» Петра Порошенка на її засідання. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Комісія прийняла рішення звернутися до нього (Порошенка — ред.) за роз’ясненням, чого він не прийшов на засідання ТСК і також звернутися до Офісу генерального прокурора щодо роз’яснення, як можна примусово долучити народного депутата до засідання, — зазначила секретар ТСК, народний депутат зі «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Наступне засідання ТСК планують провести у закритому режимі — на ньому заслуховуватимуть інформацію від відомств. Орієнтовно наступне засідання ТСК відбудеться через два тижні.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук назвав питання, які на засіданні ТСК планували задати Порошенкові:

де, коли, кому і за яких обставин Ви віддали розпорядження почати «…операцію проти вагнеровців»?

це було письмова чи усне розпорядження?

якщо усне: в якому місці проходила нарада, хто був присутній, що саме обговорювалося, які точки зору висловлювали учасники, які аргументи висували?

якщо письмове: яка форма документа використовувалася, на яку саме посадову особу документ був направлений? Який був конкретний зміст цього документа?

Нагадаємо, у «Європейській солідарності» вимагають скликати позачергове засідання парламенту для утворення нової ТСК у справі «вагнерівців» або ж відповідним чином переформатувати роботу вже створеної ТСК. Чинну комісію у «Євросолідарності» називають «фейковою» та «междусобойчиком» фракцій «Слуга народу» і ОПЗЖ.

Джерело: «Суспільне», Олексій Арестович