Находка. Фото: N+

https://racurs.ua/n157869-starinnoe-pogrebenie-nashli-v-pesochnice-polskie-deti-foto.html

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Старинную находку раскопали в детской песочнице дети из польского города Тухоль. Во время игры они нашли фрагменты древней керамики и человеческие останки.

Археологи выяснили, что у поверхности земли находилось одно или два погребения лужицкой культуры бронзового века (1100−700 годы до нашей эры). Об этом сообщает Archäologie in Deutschland.

Отмечается, что дети показали находки своему учителю истории, который посоветовал им обезопасить ранее выкопанные находки, после чего сообщил о произошедшем в департамент по охране памятников культурного наследия и археологический фонд.

Артефакты оказались очень старинными — они относятся к эпохе бронзового века (1100−700 годы до нашей эры). Захоронение находилось очень неглубоко из-за удаления части верхнего слоя земли во время выравнивания местности при строительстве с помощью тяжелой техники.

Они выяснили, что в непосредственной близости находится археологический памятник, внесенный в государственный реестр. Однако его местоположение отмечено на карте в масштабе 1:25000, которая отличается низкой точностью. Вероятно, обнаруженное погребение связано с этим местом.

Кроме того, местные жители сообщили, что несколько десятилетий назад в ходе строительных работ неподалеку были найдены бронзовые реликвии и керамика.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальное захоронение 15 века раскопали археологи в Запорожской области на Мамай-горе. Захоронение принадлежит представителю кочевников, которые пришли с Востока или Крыма.