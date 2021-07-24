Знахідка. Фото: N+

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Ракурс

Старовинну знахідку розкопали в дитячій пісочниці діти з польського міста Тухолі. Під час гри вони знайшли фрагменти давньої кераміки та людські останки.

Археологи з’ясували, що у поверхні землі знаходилося одне або два поховання лужицької культури бронзової доби (1100−700 роки до нашої ери). Про це повідомляє Archäologie in Deutschland.

Зазначається, що діти показали знахідки вчителю історії, який порадив їм убезпечити раніше викопані знахідки, після чого повідомив про подію в департамент з охорони пам’яток культурної спадщини та археологічний фонд.

Артефакти виявилися дуже старовинними — вони належать до епохи бронзової доби (1100−700 роки до нашої ери). Поховання розташовувалося дуже неглибоко через вилучення частини верхнього шару землі під час вирівнювання місцевості при будівництві за допомогою важкої техніки.

Археологи з’ясували, що в безпосередній близькості знаходиться археологічний пам’ятник, внесений до державного реєстру. Однак його місце розташування зазначено на карті в масштабі 1: 25000, яка відрізняється низькою точністю. Ймовірно, виявлене поховання пов’язане з цим місцем.

Крім того, місцеві жителі повідомили, що кілька десятиліть тому під час будівельних робіт неподалік були знайдені бронзові реліквії та кераміка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальне поховання 15 століття розкопали археологи в Запорізькій області на Мамай-горі. Поховання належить представнику кочівників, які прийшли зі Сходу чи Криму.