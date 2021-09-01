Список украинских узников Кремля передал Зеленский Байдену. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n159526-spisok-ukrainskih-uznikov-kremlya-peredal-zelenskiy-baydenu.html

Ракурс

Список незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Российской Федерации передали президенту США Джо Байдену.

В документе указываются имена 450 человек. Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера помочь с освобождением незаконно удерживаемых Кремлем украинцев. Об этом глава Украины заявил во время встречи с американским лидером, которая транслировалась в YouTube.

Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму, в России. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе, — отметил он.

Американский лидер поздравил Зеленского с 30-летием Независимости Украины и заявил, что у обеих стран общие ценности. Байден напомнил о выделении 60 млн долл. на оборону, также стороны ведут диалог по энергетике и коронавирусу.

А Зеленский поблагодарил Байдена за то, что нашел время для встречи. Также выразил благодарность за 2 млн доз вакцины от COVID-19. Также президент Украины выразил сомнения, что времени на переговорах будет достаточно для обсуждения всех вопросов. В частности, Донбасса, Крыма и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, Зеленский хотел бы обсудить с хозяином Белого дома шансы и сроки попадания Украины в НАТО.

Напомним, 1 сентября Украина и США подписали новое стратегическое оборонное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке. Ранее США согласились выделить Украине дополнительных 60 млн долл. помощи. Деньги предусмотрены для предоставления американских противотанковых комплексов Javelin и других видов вооружения.