Список українських в’язнів Кремля передав Зеленський Байдену. Скріншот з трансляції

https://racurs.ua/ua/n159526-spysok-ukrayinskyh-v-yazniv-kremlya-peredav-zelenskyy-baydenu.html

Ракурс

Список незаконно ув’язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму й Російської Федерації передали президенту США Джо Байдену.

У документі зазначаються імена 450 осіб. Президент України Володимир Зеленський попросив американського лідера допомогти з визволенням незаконно ув’язненних Кремлем українців. Про це глава України заявив під час зустрічі з американським лідером, яка транслювалася в YouTube.

Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму, в Росії. І їх біля 450 осіб. Як США можуть допомогти у цьому питанні, — зазначив він.

Американський лідер привітав Зеленського з 30-річчям Незалежності України й заявив, що в обох країн спільні цінності. Байден нагадав про виділення 60 млн дол. на оборону, також сторони ведуть діалог із енергетики та коронавірусу.

Натомість Зеленський подякував Байдену за те, що знайшов час для зустрічі. Також висловив подяку за 2 млн доз вакцини від COVID-19. Також президент України висловив сумніви, що часу на переговорах буде достатньо для обговорення всіх питань. Зокрема, Донбасу, Криму та газогону «Північний потік-2». Крім того, Зеленський хотів би обговорити з господарем Білого дому шанси й терміни потрапляння України в НАТО.

Нагадаємо, 1 вересня Україна та США підписали нову стратегічну оборонну угоду, яка передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці. Раніше США погодилися виділити Україні додаткових 60 млн дол. допомоги. Гроші передбачені для надання американських протитанкових комплексів Javelin та інших видів озброєння.