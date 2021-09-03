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Определились пары 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Определились пары 1/16 финала Кубка Украины по футболуhttps://racurs.ua/n159592-opredelilis-pary-1-16-finala-kubka-ukrainy-po-futbolu.htmlРакурс
Определились пары 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Матчи состоятся ориентировочно 22 сентября.
Это базовый день проведения поединков этой стадии.
В 1/16 финала сыграют победители предыдущих двух этапов, а также 11 команд Украинской премьер-лиги.
Лидер Первой лиги, харьковский «Металлист», сыграет против одного из лидеров УПЛ — черниговской «Десны».
По итогам этой стадии определятся 11 участников 1/8 финала к которым присоединятся пятеро представителей Украины в еврокубках по итогам предыдущего сезона — «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Ворскла» и «Колос».
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