Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу, фото - Укрінформ

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Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Матчі відбудуться орієнтовно 22 вересня.

Це базовий день проведення поєдинків цієї стадії.

В 1/16 фіналу зіграють переможці попередніх двох етапів, а також 11 команд Української прем'єр-ліги.

Лідер Першої ліги, харківський «Металіст», зіграє проти одного з лідерів УПЛ — чернігівської «Десни».

За підсумками цієї стадії визначаться 11 учасників 1/8 фіналу до яких приєднаються п’ятеро представників України у єврокубках за підсумками попереднього сезону — «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Ворскла» і «Колос».