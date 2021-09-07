Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью. Фото: Ян Доброносов в Facebook

https://racurs.ua/n159766-vozle-rady-trebuut-razreshit-aviasoobschenie-s-belarusu-foto.html

Ракурс

Митинг под Верховной Радой Украины проходит во вторник, 7 августа.

Активисты требуют открыть воздушное пространство с Белоруссией — отменить решение Кабмина, согласно которому с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, запрещено использовать воздушное пространство Украины.

Люди держат в руках флаги Украины и Беларуси, плакаты с надписями: «Украина + Беларусь», «Политики дайте спокойно жить». Митингующие скандируют «Откройте небо». Об этом сообщил Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Также на митинге заметили человека с табличкой «Слава России». Сотрудница полиции диалога пыталась выяснить, зачем мужчина пришел с таким лозунгом, но внятного ответа не получила.

Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. С тех пор украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Запрет ввели в ответ на перехват самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

В Минске после этого заявили, что Украина «необоснованно» прекратила авиасообщение с Беларусью. Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста.