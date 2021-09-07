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Ракурс
Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью. Фото: Ян Доброносов в Facebook

Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью (ФОТО)

7 сен 2021, 12:25
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Митинг под Верховной Радой Украины проходит во вторник, 7 августа.

Активисты требуют открыть воздушное пространство с Белоруссией — отменить решение Кабмина, согласно которому с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, запрещено использовать воздушное пространство Украины.

Люди держат в руках флаги Украины и Беларуси, плакаты с надписями: «Украина + Беларусь», «Политики дайте спокойно жить». Митингующие скандируют «Откройте небо». Об этом сообщил Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Также на митинге заметили человека с табличкой «Слава России». Сотрудница полиции диалога пыталась выяснить, зачем мужчина пришел с таким лозунгом, но внятного ответа не получила.

Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью. Фото: Ян Доброносов в Facebook

Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью. Фото: Ян Доброносов в Facebook

Возле Рады требуют разрешить авиасообщение с Беларусью. Фото: Ян Доброносов в Facebook


Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. С тех пор украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Запрет ввели в ответ на перехват самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

В Минске после этого заявили, что Украина «необоснованно» прекратила авиасообщение с Беларусью. Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста.

Источник: Ракурс


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