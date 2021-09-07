Біля Ради вимагають дозволити авіасполучення з Білоруссю. Фото: Ян Доброносов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n159766-bilya-rady-vymagaut-dozvolyty-aviaspoluchennya-z-bilorussu-foto.html

Ракурс

Мітинг під Верховною Радою України відбувається у вівторок, 7 серпня.

Активісти вимагають відкрити повітряний простір з Білоруссю — скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України.

Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: «Україна + Білорусь», «Політики дайте спокійно жити». Мітингувальники скандують «Відкрийте небо». Про це повідомив Ян Доброносов на власній сторінці у Facebook.

Також на мітингу помітили особу з табличкою «Слава Росії». Співробітниця поліції діалогу намагалася з’ясувати, навіщо чоловік прийшов з таким гаслом, але виразної відповіді не отримала.

Нагадаємо, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. З того часу українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Заборону ввели у відповідь на перехоплення літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

У Мінську після цього заявили, що Україна «необґрунтовано» припинила авіасполучення з Білоруссю. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту.