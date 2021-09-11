Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 12 сентября прогнозируется теплая и без существенных осадков — синоптики обещают легкую облачность.

В южных, центральных, восточных, Киевской, Житомирской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха ночью ожидается от 7° до 15° тепла, а днем столбики термометров покажут 23−27° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный и северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 сентября будет теплой и малооблачной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 11−13° тепла, а воздух прогреется до 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове в завтрашний выходной прогнозируется без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10−12° с отметкой плюс, а днем обещают 24−26° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будет комфортной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 13−15° тепла, а днем обещают 23−25° выше нуля.

Погода во Львове в воскресенье будет с легкой облачностью. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 12 сентября предполагается солнечная и малооблачная. Столбики термометров ночью покажут 7−10° тепла, а днем обещают 23−26° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 12 сентября погода в Украине будет теплой и сухой. Теплее всего должно было быть на Запорожье и Николаевщине — там столбики термометров поднимутся до 27° тепла.