Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 12 вересня прогнозується тепла та без істотних опадів — синоптики обіцяють легку хмарність.

У південних, центральних, східних, Київській, Житомирській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі очікується від 7° до 15° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 23−27° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний та північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 вересня буде теплою та малохмарною. Вночі температуру повітря прогнозують 11−13° тепла, а повітря прогріється до 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові у завтрашній вихідний прогнозується без істотних опадів. Температура повітря вночі 10−12° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 24−26° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби буде комфортною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 13−15° тепла, а вдень обіцяють 23−25° вище нуля.

Погода у Львові в неділю буде з легкою хмарністю. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 23−25° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 12 вересня передбачається сонячна та малохмарна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−10° тепла, а вдень обіцяють 23−26° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 12 вересня погода в Україні буде теплою та сухою. Найтепліше повинно було бути на Запоріжжі та Миколаївщині — там стовпчики термометрів піднімуться до 27° тепла.