Выборы в Кривом Роге — в Раде определились с датой

https://racurs.ua/n160559-vybory-v-krivom-roge-v-rade-opredelilis-s-datoy.html

Ракурс

Выборы нового мэра Кривого Рога в Раде предлагают назначить на 27 марта 2022 года.

Такое решение 22 сентября приняли на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Эту дату поддержали единогласно.

Далее в новом избирательном процессе мэра Кривого Рога состоится голосование в пленарном зале Рады.

Согласно Избирательного кодекса, очередные и внеочередные выборы проводятся в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. В партии «Слуга народа» ранее прогнозировали, что успеть провести голосование осенью невозможно.

Константина Павлова, избранного мэром Кривого Рога от партии ОПЗЖ в конце 2020 года, нашли мертвым на пороге его дома 15 августа. Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и рассматривает три основные версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего нашли одно ранение из карабина «Сайга».