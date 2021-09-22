Вибори нового міського голови Кривого Рогу у Раді пропонують призначити на 27 березня 2022 року.

Таке рішення 22 вересня ухвалили на засіданні Комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Цю дату підтримали одноголосно.

Далі у новому виборчому процесі відбудеться голосування в пленарній залі Ради.

Відповідно до Виборчого кодексу, чергові та позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. В партії «Слуга народу» раніше прогнозували, що встигнути провести голосування восени неможливо.

Костянтина Павлова, який від партії ОПЗЖ став очільником Кривого Рогу наприкінці 2020 року, знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України і розглядає три основні версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

На тілі загиблого знайшли одне поранення з карабіна «Сайга».