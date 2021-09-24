Новые iPhone везли в Украину под видом мусора. Фото: ixbt.com

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Перевезти новые iPhone в Украину под видом мусора пытались контрабандисты.

В аэропорту «Борисполь» разоблачили схему перемещения через государственную границу Украины партии дорогих смартфонов. Ценную электронику пытались переправить с нарушением таможенного законодательства на сумму 100 тыс. долл. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Оказалось, что к незаконной схеме были причастны бортпроводники одной из украинских авиакомпаний. Они прятали смартфоны в кейсы с едой, мусорные пакеты и в салоне самолета, прибывшего с Дубай. Вывезти «айфоны» за пределы пункта пропуска должны были рабочие клининговой компании под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

Пограничники нашли в самолете 85 девайсов марки Apple, в частности iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro. Эксперты заявляют, что стоимость электроники достигает 100 тыс. долл. К преступной схеме были привлечены около 10 украинцев.

Напомним, в июле в аэропорту «Борисполь» обнаружили контрабандную технику производства компании Apple в количестве почти 6 тыс. единиц. Груз перевозили под видом отправлений с личными вещами. Стоимость изъятых гаджетов составляла более 30 млн грн.