Нові iPhone везли в Україну під виглядом сміття. Фото: ixbt.com

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Перевезти нові iPhone в Україну під виглядом сміття намагалися контрабандисти.

В аеропорту «Бориспіль» викрили схему переміщення через державний кордон України партії дорогих смартфонів. Цінну електроніку намагалися переправити з порушенням митного законодавства на суму 100 тис. дол. Про це 24 вересня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Виявилося, що до незаконної схеми були причетні бортпровідники однієї з українських авіакомпаній. Вони ховали смартфони в кейси з їжею, сміттєві пакети та в салоні літака, який прибув з Дубай. Вивезти «айфони» за межі пункту пропуску повинні були робітники клінінгової компанії під виглядом обслуговування борту і підготовки його до наступного рейсу.

Прикордонники знайшли в літаку 85 девайсів марки Apple, зокрема, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro. Експерти заявляють, що вартість електроніки сягає 100 тис. дол. До злочинної схеми були залучені близько 10 українців.

Нагадаємо, у липні в аеропорту «Бориспіль» виявили контрабандну техніку виробництва компанії Apple в кількості майже 6 тис. одиниць. Вантаж перевозили під виглядом відправлень з особистими речами. Вартість вилучених гаджетів становила понад 30 млн грн.