Следы шпионского софта обнаружили на телефонах. Фото: mob-mobile.ru

https://racurs.ua/n160695-sledy-shpionskogo-softa-obnarujili-na-telefonah-ministrov-pravitelstva-francii.html

Ракурс

Следы шпионского софта Pegasus нашли на мобильных телефонах министров правительства Франции.

Эксперты не нашли четких доказательств того, что телефоны пяти членов правительства были успешно взломаны. Однако расследователи сайта Mediapart заявляют, что на эти устройства было нацелено мощное шпионское программное обеспечение, известное как Pegasus, которое производит израильская компания NSO Group. Этот софт считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Компания-производитель заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью. Об этом сообщает The Guardian.

Шпионская программа может следить в режиме реального времени и обходить шифрование мессенджеров. Софт копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Также «Пегасус» получает доступ к микрофону и видеокамере. Это позволяет подслушивать и подглядывать за владельцами устройств. Кроме того, можно и отслеживать местонахождение телефонов.

Отмечается, что следы шпионской программы нашли у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди, министра-делегата жилищного строительства Эммануэля Варгона, министра заморских территорий Себастьяна Лекорню и одного из дипломатических советников президента Франции.

Наличие «подозрительных следов» шпионского программного обеспечения обнаружили летом. Делом занимаются спецслужбы Франции, параллельное расследование проводит прокуратура Парижа.

Напомним, в 2012—2014 годах США шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками. Следило за ними Агентство национальной безопасности совместно со спецслужбами Дании.

Источник: The Guardian