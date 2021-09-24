Сліди шпигунського софту виявили на телефонах. Фото: mob-mobile.ru

https://racurs.ua/ua/n160695-slidy-shpygunskogo-softu-vyyavyly-na-telefonah-ministriv-uryadu-franciyi.html

Ракурс

Сліди шпигунського софту Pegasus знайшли на мобільних телефонах міністрів уряду Франції.

Експерти не знайшли чітких доказів того, що телефони п’яти членів уряду були успішно зламані. Однак розслідувачі сайту Mediapartзаявляють, що на ці пристрої було націлено потужне шпигунське програмне забезпечення, відоме як Pegasus, яке виробляє ізраїльська компанія NSO Group. Цей софт вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Компанія-виробник заявляє, що продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю. Про це повідомляє The Guardian.

Шпигунська програма може стежити в режимі реального часу й обходити шифрування месенджерів. Софт копіює відправлені й отримані на телефон повідомлення, збирає фотографії та записує дзвінки. Також «Пегасус» отримує доступ до мікрофона і відеокамери. Це дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв. Крім того, можна й відстежувати місцеперебування телефонів.

Зазначається, що сліди шпигунської програми знайшли у міністра освіти Жан-Мішеля Бланкера, міністра розвитку територій Жаклін Гур, міністра сільського господарства Жульєна Денорманді, міністра-делегата житлового будівництва Еммануеля Варгона, міністра заморських територій Себастьяна Лекорню та одного з дипломатичних радників президента Франції.

Наявність «підозрілих слідів» шпигунського програмного забезпечення виявили влітку. Справою займаються спецслужби Франції, паралельне розслідування проводить прокуратура Парижа.

Нагадаємо, у 2012−2014 роках США шпигували за канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими європейськими політиками. Стежила за ними Агенція національної безпеки спільно з спецслужбами Данії.

Джерело: The Guardian