Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, поэтому больницы переполнены пациентами. Медики рассказывают о реалиях в украинских COVID-больницах.

Когда нет сил, а больных всё больше и больше… COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова, — написал на своей странице в Facebook главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, больные могут высказать свои пожелания только жестами. Медики спасают и беременных, которые так же не застрахованы от коронавируса.

Бригада хирургов прооперировала тяжёлую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает, -рассказал врач.

Счастливчиков из реанимации переводят в ковидную терапию. В то же время медик отметил, что из-за новых осложнений инфекции действующие протоколы лечения не всегда справляются.

Некоторым удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается, — поделился Рыженко.

Напомним, в Украине продолжает расти показатель суточной смертности среди больных коронавирусной болезнью COVID-19. За прошедшие сутки, 20 октября, коронавирус унес жизни еще 546 человек, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.