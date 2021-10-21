Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, тож лікарні переповнені пацієнтами. Медики розповідають про реалії в українських COVID-лікарнях.

Коли немає сил, а хворих все більше і більше… COVID-реанімація переповнена в кілька разів. У 6-ліжковому відділенні знаходиться 28 вкрай важких термінальних хворих. Усі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова, — написав на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, хворі можуть висловити свої побажання лише жестами. Медики рятують і вагітних, які так само не застраховані від коронавірусу.

Бригада хірургів прооперувала важку вагітну. З дитиною все гаразд, а мама у важкому стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає, — розповів лікар.

Щасливчиків з реанімації переводять в ковідну терапію. Водночас медик зазначив, що через нові ускладнення інфекції діючі протоколи лікування не завжди справляються.

Декому вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається, — поділився Риженко.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати показник добової смертності серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. За минулу добу, 20 жовтня, коронавірус забрав життя ще 546 осіб, що є найбільшим показником за весь час епідемії.