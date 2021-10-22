Ваши права будут соблюдены, но умрете с ними на пороге больницы - врач

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Врачи, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, все жестче высказываются об антивакцинаторах.

Смертность от COVID-19 в настоящее время самая высокая, констатировал 21 октября в эфире программы «Право на власть» врач-анестезиолог Раздельнянского центральной районной больницы, что в Одесской области Иван Черненко.

Больница, где работает Черненко, переполнена, медсестры из-за усталости теряют сознание.

Что может быть реальнее этой угрозы? Ваши права будут соблюдены, но умрете вместе с ними на пороге больницы, потому что класть вас будет некуда, — эмоционально заявил врач.

Он считает, что смертность от ковида реальней, чем якобы нарушение прав человека из-за эффемерной угрозы обязательной вакцинации.

В его отделении за сутки умерло четверо пациентов, из них двоим было 54 и 56 лет. Заполненность палат достигает 100%. Черненко говорит, что новых больных кладут на место только что выписанных.

Ранее в реанимации было 8−9 больных, теперь — 25 тяжелых, из них 23 находятся на ИВЛ.

Это страшно, такой смертности не было, а ваши права…, — рассказал врач.

Его коллега Михаил Сидоренко тоже не сдерживается, когда на своей странице в Фейсбук описывает рабочие будни и легкомыслие украинцев.

Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты, составленные за месяц. И знаете, что я вам скажу: эта волна уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть, — написал Сидоренко.



Раньше остро высказался по поводу нежелания украинцев вакцинироваться врач Евгений Комаровский.