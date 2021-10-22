Ваші права дотримають, але помрете з ними на порозі лікарні - лікар

https://racurs.ua/ua/n162003-vashi-prava-bude-dotrymano-ale-pomrete-z-nymy-na-porozi-likarni-likar-video.html

Ракурс

Лікарі, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, дедалі жорсткіше висловлюються про антивакцинаторів, а також відмовників робити щеплення.

Смертність від COVID-19 нині найвища, констатував 21 жовтня в ефірі програми «Право на владу» лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні, що на Одещині Іван Черненко.

Лікарня, де працює Черненко, переповнена, медсестри через втому непритомніють.

Що може бути реальніше за цю загрозу? Ваші права буде дотримано, але помрете разом з ними на порозі лікарні, бо класти вас буде нікуди, — емоційно заявив лікар.

Він вважає, що смертність від ковіду реальніша, аніж буцімто порушення прав людини через еферну загрозу обов’язкової вакцинації.

У його відділенні за добу померло четверо пацієнтів, з них двом було 54 і 56 років. Заповненість палат сягає 100%і Черненко каже, що «ліжка не встигають холонути» — нових хворих кладуть на місце щойно виписаних.

Раніше у реанімації було 8−9 хворих, тепер — 25 важких, з них 23 перебувають на ШВЛ.

Це страшно, такої смертності не було, а ваші права…, — розповів лікар.

Його колега Михайло Сидоренко також не стримується, коли на своїй сторінці у Фейсбук описує робочі будні і легковажність українців.

Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу, ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти, — написав Сидоренко.



Раніше гостро висловився щодо небажання українців вакцинуватися лікар Євген Комаровський.