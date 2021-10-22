Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий. Фото: volynonline

https://racurs.ua/n162005-evrosouz-ostavil-ukrainu-v-zelenom-spiske-dlya-puteshestviy.html

Ракурс

Правила въезда в Европейский Союз пока что не изменились для украинцев — наша страна осталась в «зеленом» списке.

На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС безопасном списке путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова, — сообщил в Twitter брюссельский корреспондент издания «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

Последний раз ЕС просматривал свой «зеленый» список 8 октября. Украина осталась в нем, несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Тем временем коронавирус в Украине приближается к пику. За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 23 тыс. 785 граждан. В больницы попали 5 тыс. 141 инфицированных. Умерли от болезни 614 украинцев.

Напомним, с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. У водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.