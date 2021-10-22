Євросоюз залишив Україну в «зеленому» списку для подорожей. Фото: volynonline

https://racurs.ua/ua/n162005-ievrosouz-zalyshyv-ukrayinu-v-zelenomu-spysku-dlya-podorojey.html

Ракурс

Правила в’їзду в Європейський Союз поки що не змінилися для українців — наша країна залишилася у «зеленому» списку.

Цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей з третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список переглянуть знову, — повідомив у Twitter брюссельський кореспондент видання «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Останнього разу ЄС переглядав свій «зелений» список 8 жовтня. Україна залишилась у ньому попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в’їзд.

Тим часом коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 23 тис. 785 громадян. До лікарень потрапив 5 тис. 141 інфікований. Померли від хвороби 614 українців.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.