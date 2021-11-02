Ветеран АТО убил нападавшего на свой дом — чем закончился суд

Ветеран. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n162481-veteran-ato-ubil-napadavshih-na-svoy-dom-chem-zakonchilsya-sud.html

Ракурс

Убийство на Тернопольщине, совершенное ветераном АТО, закончилось оправдательным приговором.

Следствие установило, что мужчина действовал правомерно и в пределах необходимой самообороны. Об этом сообщил адвокат Андрей Федура на своей странице в Facebook.

Как известно, трагедия произошла после дискотеки, на которой ветерана толкнул парень из соседнего села. После замечания мужчина кинулся на ветерана с кулаками, после чего парни потолкались и разошлись.

Ветеран убежал, чтобы избежать дальнейшего конфликта, но заметил, что его преследуют пять человек, среди которых был и парень с дискотеки. Они намеренно бежали за Андреем, потому что не знали, где он живет. Когда незнакомцы забежали во двор, то начали бить руками по окнам, копать стены и сорвали дверную ручку. Дома была мать ветерана, которая страдает психологическим расстройством и имеет инвалидность. Женщина испугалась и начала кричать.

Мужчина решил выйти из дома и прогнать нападавших. С собой он взял нож, чтобы напугать, и демонстративно показал его. Парень считал, что это остановит напавших, но один из них снова набросился на атовца с кулаками. После ранения нападавший бросился бежать и пробежал еще 300 метров. Парни, которые пришли вместе с ним, стояли вместе еще 15 минут и о чем-то разговаривали перед тем, как сообщить о нападении и вызвать скорую.