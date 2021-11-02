Ветеран АТО вбив нападника на свій будинок — чим закінчився суд

Ветеран. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n162481-veteran-ato-vbyv-napadnyka-na-sviy-budynok-chym-zakinchyvsya-sud.html

Ракурс

Вбивство на Тернопільщині, вчинене ветераном АТО, закінчилося виправдувальним вироком.

Слідство встановило, що чоловік діяв правомірно й у межах необхідної самооборони. Про це повідомив адвокат Андрій Федура на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, трагедія сталася після дискотеки, на якій ветерана штовхнув хлопець із сусіднього села. Після зауваження чоловік кинувся на ветерана з кулаками, після чого хлопці поштовхалися й розійшлися.

Ветеран втік, щоб уникнути подальшого конфлікту, але зауважив, що його переслідують п’ять осіб, серед яких був і хлопець із дискотеки. Вони навмисно бігли за Андрієм, бо не знали, де він живе. Коли незнайомці забігли у двір, то почали бити руками по вікнах, бити стіни й зірвали дверну ручку. Вдома була мати ветерана, яка має психологічні розлади й має інвалідність. Жінка злякалася й почала кричати.

Чоловік вирішив вийти з будинку і прогнати нападників. Із собою він узяв ніж, щоби налякати, і демонстративно показав його. Хлопець вважав, що це зупинить нападників, але один із них знову накинувся на нього з кулаками. Після поранення нападник кинувся бігти і пробіг ще 300 метрів. Хлопці, які прийшли разом із ним, стояли разом ще 15 хвилин і про щось розмовляли перед тим, як повідомити про напад і викликати швидку.