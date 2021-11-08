Украина пополнила запасы вакцин от коронавируса — подвезли свежий Pfizer

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Ракурс

В Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса Pfizer.

Ее закупили за средства государственного бюджета, это 1 млн 400 тыс. доз, — сообщил 8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Напомним, что в прошлый уикенд в Украину поставлено 2 млн 930 тыс. РНК-вакцины от COVID-19 Moderna. Они поставлены бесплатно за средства COVAX.

Ляшко отметил, что за прошедшую неделю было сделано 1 млн 648 тысяч прививок и уже три недели подряд прививки против коронавируса получают более 1,5 млн человек.

По состоянию на 8 ноября 36,7% украинцев вакцинированы хотя бы одной дозой, 25,6% завершили курс прививок.

Больше всего вакцинированных в Киеве — 57% жителей столицы получили одну дозу, 47% — полностью вакцинированы.