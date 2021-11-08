В Україну підвезли вакцину Pfizer

https://racurs.ua/ua/n162737-ukrayina-popovnyla-zapasy-vakcyn-vid-koronavirusu-pidvezly-svijyy-pfizer.html

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В Україну прибула нова партія вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Її закупили за кошти державного бюджету, це 1 млн 400 тис. доз, — повідомив 8 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Нагадаємо, що минулого вікенду в Україну поставлено 2 млн 930 тис. РНК-вакцини від COVID- 19 Moderna. Їх поставлено безкоштовно за кошти COVAX.

Ляшко відзначив, що за минулий тиждень було зроблено 1 млн 648 тисяч щеплень і вже три тижні поспіль щеплення проти коронавірусу отримують понад 1,5 млн людей.

Станом на 8 листопада 36,7% українців вакциновані хоча б однією дозою, 25,6% — завершили курс щеплень.

Найбільше вакцинованих наразі у Києві — 57% мешканців столиці отримали одну дозу, 47% — повністю вакциновані.