Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Министр в воде. Фото: Facebook

По колено в воде — министр Тувалу ошарашил необычным перфомансом в ООН (ФОТО)

8 ноя 2021, 11:27
999

Изменения климата становятся все более неотвратимыми, поэтому министр Тувалу решил подчеркнуть важность проблемы изменения климата в своей стране, устроив небольшой перфоманс во время конференции Организации объединенных наций (ООН).

Он записал видеоообращение, стоя по колено в воде. Соответствующие фото опубликовало Министерство юстиций страны в Facebook.

Министр в воде. Фото: Facebook

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе был одет в костюм с закатанными штанинами. Он выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

Министр в воде. Фото: Facebook

Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру.


Министр в воде. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров