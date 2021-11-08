Министр в воде. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n162739-po-koleno-v-vode-ministr-tuvalu-osharashil-neobychnym-perfomansom-v-oon-foto.html

Ракурс

Изменения климата становятся все более неотвратимыми, поэтому министр Тувалу решил подчеркнуть важность проблемы изменения климата в своей стране, устроив небольшой перфоманс во время конференции Организации объединенных наций (ООН).

Он записал видеоообращение, стоя по колено в воде. Соответствующие фото опубликовало Министерство юстиций страны в Facebook.

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе был одет в костюм с закатанными штанинами. Он выступил на фоне трибуны и флагов, установленных в море. Так министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу против повышения уровня океана.

Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября. В работе конференции принимают участие делегации из почти 200 стран. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.