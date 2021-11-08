Міністр у воді. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162739-po-kolino-u-vodi-ministr-tuvalu-zdyvuvav-nezvychaynym-perfomansom-v-oon-foto.html

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Зміни клімату стають все більш невідворотними, тому міністр Тувалу вирішив наголосити на важливості проблеми зміни клімату у своїй країні, влаштувавши невеликий перфоманс під час конференції Організації об'єднаних націй (ООН).

Він записав відеозвернення, стоячи по коліно у воді. Відповідні фото опублікувало Міністерство юстиції країни в Facebook.

Міністр юстиції, комунікацій та іноземних справ острівної держави Тувалу Саймон Кава був одягнений у костюм із закатаними штанинами. Він виступив на тлі трибуни і прапорів, встановлених у морі. Так міністр хотів привернути увагу до боротьби Тувалу проти підвищення рівня океану.

Кліматичний саміт COP26 проходить у Глазго з 31 жовтня. У роботі конференції беруть участь делегації з майже 200 країн. Держави намагаються домовитися про правила реалізації Паризької угоди щодо клімату та обговорюють плани адаптації до зміни клімату по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату вражають нашу планету все сильніше і швидшими темпами, ніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити не є достатніми.