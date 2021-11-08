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Ракурс
Міністр у воді. Фото: Facebook

По коліно у воді — міністр Тувалу здивував незвичайним перфомансом в ООН (ФОТО)

8 лис 2021, 11:27
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Зміни клімату стають все більш невідворотними, тому міністр Тувалу вирішив наголосити на важливості проблеми зміни клімату у своїй країні, влаштувавши невеликий перфоманс під час конференції Організації об'єднаних націй (ООН).

Він записав відеозвернення, стоячи по коліно у воді. Відповідні фото опублікувало Міністерство юстиції країни в Facebook.

Міністр у воді. Фото: FacebookМіністр юстиції, комунікацій та іноземних справ острівної держави Тувалу Саймон Кава був одягнений у костюм із закатаними штанинами. Він виступив на тлі трибуни і прапорів, встановлених у морі. Так міністр хотів привернути увагу до боротьби Тувалу проти підвищення рівня океану.


Міністр у воді. Фото: FacebookКліматичний саміт COP26 проходить у Глазго з 31 жовтня. У роботі конференції беруть участь делегації з майже 200 країн. Держави намагаються домовитися про правила реалізації Паризької угоди щодо клімату та обговорюють плани адаптації до зміни клімату по всьому світу.

Міністр у воді. Фото: FacebookНагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату вражають нашу планету все сильніше і швидшими темпами, ніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити не є достатніми.

Джерело: Ракурс


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