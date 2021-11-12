Виновнику аварии с детьми в Харькове назначили залог. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n162993-naezd-na-detey-v-harkove-voditelu-djipa-naznachili-zalog.html

Ракурс

Меру пресечения виновнику аварии с детьми в Харькове избрал Киевский райсуд Харькова.

Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тыс. грн. Сторона обвинения просила залог в 10 млн грн. Однако служители Фемиды 12 ноября приняли другое решение. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает «Общественное».

Прокуратура намерена обжаловать постановление о мере пресечения. Также там добавили, что виновнику ДТП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286−1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 11 ноября водитель внедорожника Тoyota Land Cruiser нарушил правила безопасности дорожного движения на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове. Он поехал на красный свет светофора и сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе — 13-летних мальчика и девочку.

В Нацполиции заявили, что виновник ДТП мог быть под действием запрещенных веществ. Впоследствии в сети появилось видео, как он, вероятно, ищет так называемую «закладку» — тайник с наркотическим веществом, оборудованной сбытчиком или посредником для передачи наркотиков покупателю без непосредственного контакта.

Источник: «Общественное»