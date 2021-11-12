Винуватцю аварії з дітьми в Харкові призначили заставу. Фото: НПУ

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Запобіжний захід винуватцю аварії з дітьми у Харкові обрав Київський райсуд Харкова.

Водія позашляховика Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тис. грн. Сторона обвинувачення просила заставу в 10 млн грн. Однак служителі Феміди 12 листопада ухвалили інше рішення. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає «Суспільне».

Прокуратура має намір оскаржувати ухвалу про запобіжний захід. Також там додали, що винуватцю ДТП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286−1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 11 листопада водій позашляховика Тoyota Land Cruiser порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові. Він поїхав на червоне світло світлофора та збив двох дітей на регульованому пішохідному переході — 13-річних хлопчика і дівчинку.

У Нацполіції заявили, що винуватець ДТП міг бути під дією заборонених речовин. Згодом у мережі з’явилося відео, як він, ймовірно, шукає так звану «закладку» — схованку з наркотичною речовиною, обладнаної збувачем чи посередником для передачі наркотиків покупцю без безпосереднього контакту.

Джерело: «Суспільне»