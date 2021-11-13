Лишат ли Разумкова мандата на съезде «Слуги народа», рассказал Арахамия. Фото: УП

https://racurs.ua/n163005-lishat-li-razumkova-mandata-na-sezde-slugi-naroda-rasskazal-arahamiya.html

Ракурс

«Слуга народа» не собирается лишать мандата внефракционного народного депутата и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, который был № 1 в избирательном списке политсилы.

На съезде партии, который запланирован на 15 ноября, «слуги» не будут поднимать этот вопрос. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

Мне кажется, что, кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы никому не отправляли, — сказал нардеп.

По его словам, Разумков утверждал, что не будет цепляться за кресло спикера, но «активно цеплялся».

Разумков — обычный депутат. Пусть доказывает своим избирателям, что он — эффективный депутат, — добавил Арахамия.



Что касается межфракционного объединения Разумкова «Разумная политика», в состав которого вошли и депутаты «Слуги народа», то Арахамия считает, что «большинство этих людей просто нашли повод для пиара».

Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что в Украине власти должны заниматься борьбой с коронавирусом, экономическим и энергетическим кризисом, а не решать вопрос о том, как можно отобрать мандат.