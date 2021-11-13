Чи позбавлять Разумкова мандата на з'їзді «Слуги народу», розповів Арахамія. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163005-chy-pozbavlyat-razumkova-mandata-na-z-yizdi-slugy-narodu-rozpoviv-arahamiya.html

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«Слуга народу» не збирається позбавляти мандата позафракційного народного депутата і колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, який був № 1 у виборчому списку політсили.

На з’їзді партії, який запланований на 15 листопада, «слуги» не порушуватимуть це питання. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, такої інформації ми нікому не відправляли, — сказав нардеп.

За його словами, Разумков стверджував, що не чіплятиметься за крісло спікера, але «активно чіплявся».

Разумков — звичайний депутат. Нехай доводить своїм виборцям, що він — ефективний депутат, — додав Арахамія.



Що стосується міжфракційного обʼєднання Разумкова «Розумна політика», до складу якого увійшли й депутати «Слуги народу», то Арахамія зазначив, що «більшість цих людей просто знайшли привід для піару».

Нагадаємо, Дмитро Разумков заявив, що в Україні влада повинна займатися боротьбою з коронавірусом, економічною та енергетичною кризою, а не вирішувати питання про те, як можна відібрати мандат.