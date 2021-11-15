Пустой отчет ВСК по «вагнеровцам» зазвучит после допроса Ермака на полиграфе

https://racurs.ua/n163093-pustoy-otchet-vsk-po-vagnerovcam-zazvuchit-posle-doprosa-ermaka-na-poligrafe.html

Ракурс

Дело «вагнеровцев» расследует временная следственная комиссия (ВСК). Народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко прокомментировал результаты расследования.

Разведчики, планировавшие и проводившие спецоперацию, не получали никаких сведений и сигналов, что об операции знают в ФСБ РФ или КГБ РБ, — написал нардеп на своей странице в Facebook.

По словам Костенко, украинские спецслужбы в течение всего периода проведения спецоперации проверяли, не стало ли известно о ней российской стороне. От этого зависил результат операции и безопасность ее участников. И до срыва спецоперации такой информации не было.

ВСК знает об этом! Известно также, что руководством ГУР МОУ рассматривался лишь один вариант задержания наемников — посадка самолета в Украине. Альтернативных вариантов не было. Другие сценарии рассматривались на уровне разговоров за чашкой кофе, — добавил депутат.



Он также заявил, что для наполнения отчета ВСК конкретикой достаточно опросить на полиграфе руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, временная следственная комиссия не нашла подтверждения наличия утечки информации относительно разведывательного или активного этапов операции по задержанию вагнеровцев.