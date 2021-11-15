Порожній звіт ТСК по «вагнерівцях» зазвучить після допиту Єрмака на поліграфі. Фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n163093-porojniy-zvit-tsk-po-vagnerivcyah-zazvuchyt-pislya-dopytu-iermaka-na-poligrafi.html

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Справу «вагнерівців» розслідує тимчасова слідча комісія (ТСК). Народний депутат із фракції «Голос» Роман Костенко прокоментував результати розслідування.

Розвідники, які планували та проводили спецоперацію, не отримували жодних відомостей та сигналів, що про операцію знають в ФСБ РФ або КДБ РБ, — написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

За словами Костенка, українські спецслужби протягом всього періоду здійснення спецоперації перевіряли, чи не стало відомо про неї російській стороні. Від цього залежав результат операції та безпека її учасників. І до самого зриву спецоперації такої інформації не було.

ТСК знає про це! Відомо також і те, що керівництвом ГУР МОУ розглядався лише один варіант затримання найманців — посадка літака в Україні. Альтернативних варіантів не було. Інші сценарії розглядалися на рівні розмов за чашкою кави, — додав депутат.



Він також заяви, що для наповнення звіту ТСК конкретикою, достатньо опитати на поліграфі керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія не знайшла підтвердження наявності витоку інформації стосовно розвідувального чи активного етапів операції із затримання вагнерівців.