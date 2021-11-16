Александр Петраков. Фото: uaf.ua

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Ракурс

Национальная сборная Украины по футболу 16 ноября в выездном матче против Боснии и Герцеговины попытается получить право побороться за путевку на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Начало решающего матча в 21.45. Посмотреть футбол можно на телеканалах «Украина», «Футбол 1». Параллельно будет проходить поединок между Финляндией и Францией, его будут транслировать на канале «Футбол 2». Эти игры станут завершающими в групповом раунде квалификации на ЧМ в Катаре.

Перед решающей игрой «сине-желтые» не имеют в своей команде потерь. Главный тренер Александр Петраков заявил, что к матчу готовятся все 25 игроков.

Что касается боснийцев, то молодежь захочет показать себя, чтобы их кто-то увидел. Жду очень сложную игру… Если мы будем играть с Боснией и Герцеговиной так, как против Болгарии (1:1), то обязательно выйдем на чемпионат мира, — заявил перед матчем Петраков.

В группе D украинцы занимают третье место с девятью очками. На два очка сборная Украины опережает Боснию и Герцеговину, а Казахстан на шесть очков. При этом подопечные Петракова на два очка отстают от Финляндии, которая идет второй в группе. Лидер группы Франция уже стала победителем группы и гарантировала себе выход на Чемпионат мира. В финальную часть чемпионата мира выходит победитель группы. Вторая команда сыграет в матчах плей-офф за право сыграть на мундиале в Катаре.

Чтобы поехать в Катар украинцам нужна только победа над боснийцами. При этом надо забивать сопернику два, а то и больше голов. Однако и этого может оказаться мало. Крайне необходимо, чтобы Франция победила Финляндию. Победа финнов поставит крест на всех потугах украинцев в матче против Боснии. В случае ничьи Финляндии с Францией украинцам надо побеждать соперника с крупным счетом.

Напомним, сборная Украины начала квалификацию на ЧМ-2022 с пяти ничьих. Однако в октябре матч Украина — Финляндия завершился победой «желто-синих». Эта победа стала первой в отборе.