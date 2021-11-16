Олександр Петраков. Фото: uaf.ua

https://racurs.ua/ua/n163109-vyrishalna-bytva-yak-ukrayina-moje-potrapyty-u-pley-off-vidboru-na-chs-2022.html

Ракурс

Національна збірна України з футболу 16 листопада у виїзному матчі проти Боснії і Герцеґовини спробує здобути право поборотися за путівку на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Початок вирішального матчу о 21.45. Подивитися футбол можна на телеканалах «Україна», «Футбол 1». Паралельно відбуватиметься поєдинок між Фінляндією і Францією, його транслюватимуть на каналі «Футбол 2». Ці ігри стануть завершальними в груповому раунді кваліфікації на ЧС у Катарі.

Перед вирішальною грою «синьо-жовті» не мають у своїй команді втрат. Головний тренер Олександр Петраков заявив, що до матчу готуються всі 25 гравців.

Що стосується боснійців, то молодь захоче показати себе, щоб їх хтось побачив. Чекаю дуже складну гру… Якщо ми будемо грати з Боснією і Герцеґовиною так, як проти Болгарії (1:1), то обов’язково вийдемо на Чемпіонат світу, — заявив перед матчем Петраков.

У групі D українці посідають третє місце з дев’ятьма очками. На два очки збірна України випереджає Боснію і Герцеґовину, а Казахстан на шість очок. При цьому підопічні Петракова на два очки відстають від Фінляндії, яка йде другою в групі. Лідер групи Франція вже стала переможцем групи та гарантувала собі вихід на Чемпіонат світу. До фінальної частини чемпіонату світу виходить переможець групи. Друга команда зіграє в матчах плей-офф за право зіграти на мундіалі в Катарі.

Щоб поїхати до Катару українцям потрібна лише перемога над боснійцями. При цьому треба забивати супернику два, а то й більше голів. Однак і цього може виявитися замало. Вкрай необхідно, щоб Франція перемогла Фінляндію. Перемога фінів поставить хрест на всіх потугах українців у матчі проти Боснії. У разі нічиї Фінляндії з Францією українцям треба перемагати суперника з великим рахунком.

Нагадаємо, Збірна України розпочала кваліфікацію на ЧС-2022 з п’яти нічиїх. Однак у жовтні матч Україна — Фінляндія завершився перемогою «жовто-синіх». Ця перемога стала першою у відборі.