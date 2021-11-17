Украина и Италия договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Фото: Слово и дело

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Водительские права Украина и Италия будут признавать и обменивать на основе принципа взаимности.

Такой обмен осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

20 июля Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Оно будет действовать пять лет.

15 сентября Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по правилам дорожного движения.

Напомним, ранее Италия прекратила признавать украинские водительские удостоверения, поскольку соответствующее соглашение между двумя странами временно потеряло свою силу 1 июня.

Также в феврале 2021 года Украина и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. В МВД подчеркнули, что такое соглашение позволит туристам арендовать автомобиль, а украинцам, работающим в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать водительские удостоверения на местные.