Украина и Италия договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Украина и Италия договорились о взаимном признании водительских удостоверенийhttps://racurs.ua/n163194-ukraina-i-italiya-dogovorilis-o-vzaimnom-priznanii-voditelskih-udostovereniy.htmlРакурс
Водительские права Украина и Италия будут признавать и обменивать на основе принципа взаимности.
Такой обмен осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
20 июля Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Оно будет действовать пять лет.
15 сентября Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по правилам дорожного движения.
Напомним, ранее Италия прекратила признавать украинские водительские удостоверения, поскольку соответствующее соглашение между двумя странами временно потеряло свою силу 1 июня.
Также в феврале 2021 года Украина и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. В МВД подчеркнули, что такое соглашение позволит туристам арендовать автомобиль, а украинцам, работающим в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать водительские удостоверения на местные.