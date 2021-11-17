Україна та Італія домовились про взаємне визнання водійських посвідчень. Фото: Слово і діло

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Водійські права Україна та Італія визнаватимуть та обмінюватимуть на основі принципу взаємності.

Такий обмін здійснюватиметься без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

20 липня Україна та Італія підписали нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Вона діятиме п’ять років.

15 вересня Кабмін дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше Італія припинила визнавати українські водійські посвідчення, оскільки відповідна угода між обома країнами тимчасово припинила свою чинність 1 червня.

Також у лютому 2021 року Україна та Об'єднані Арабські Емірати взаємно визнали водійські посвідчення. У МВС наголосили, що така угода дозволить туристам орендувати автомобіль, а українцям, які працюють в ОАЕ, безкоштовно та без іспитів обмінювати водійські посвідчення на місцеві.