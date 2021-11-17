Задержание мужчины. Фото: ГБР

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Ракурс

В Луганской области полицейский застрелил своего коллегу во время спора — работники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали мужчину.

Тело мертвого лейтенанта полиции было найдено в арендованном райотделом полиции здании в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, между полицейскими возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из них застрелил второго. Полицейского задержали в Луганской области на пути к государственной границе с РФ.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по статье умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Черниговщине подростки убили полицейского.