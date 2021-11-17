Затримання чоловіка. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n163195-policeyskyy-zastrelyv-kolegu-i-namagavsya-vtekty-do-rf-na-luganschyni-foto-video.html

Ракурс

На Луганщині поліцейський застрелив свого колегу під час суперечки — працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали чоловіка.

Тіло мертвого лейтенанта поліції було знайдено в орендованій райвідділом поліції будівлі у Рубіжному. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними правоохоронців, між поліцейськими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки один із них застрелив іншого. Поліцейського затримали у Луганської області на шляху до державного кордону з РФ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Чернігівщині підлітки вбили поліцейського.