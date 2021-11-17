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Ракурс
Затримання чоловіка. Фото: ДБР

Поліцейський застрелив колегу і намагався втекти до РФ на Луганщині (ФОТО, ВІДЕО)

17 лис 2021, 14:53
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На Луганщині поліцейський застрелив свого колегу під час суперечки — працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали чоловіка.

Тіло мертвого лейтенанта поліції було знайдено в орендованій райвідділом поліції будівлі у Рубіжному. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними правоохоронців, між поліцейськими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки один із них застрелив іншого. Поліцейського затримали у Луганської області на шляху до державного кордону з РФ.

Затримання чоловіка. Фото: ДБР

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.


Затримання чоловіка. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Чернігівщині підлітки вбили поліцейського.

Джерело: Ракурс


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