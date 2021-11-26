Турнирная сетка плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Фото: УАФ

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Ракурс

Национальная сборная Украины по футболу получила своего соперника в плей-офф Чемпионата мира 2022 года.

Жребий свел «сине-желтых» со сборной Шотландии. В случае прохода сборной Шотландии, Украина сыграет против победителя пары Уэльс-Австрия. Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24−25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28−29 марта. Об этом 26 ноября сообщила Украинская ассоциация футбола.

Как известно, плей-офф будет состоять из двух этапов, полуфиналов и финалов. Путевки на мундиаль, который состоится в Катаре, получат три сборные, одолевшие своих соперников в финалах.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков уже прокомментировал результат жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022. Наставник признался, что молился на то, чтобы Украине в соперниках не попались Италия или Португалия.

Интересно будет сыграть. Будем изучать, смотреть. Две игры. На выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика, — цитирует тренера издание Tribuna.

Напомним, национальная сборная Украины по футболу 16 ноября в выездном матче против Боснии и Герцеговины победила со счетом 2:0.

Источник: Tribuna